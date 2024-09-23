"مدخلي": ذكرى اليوم الوطني ممزوجة بعبق أصالة التاريخ وفخر منجزات الحاضر والمستقبل

رفع عضو مجلس الشورى الدكتور عاصم بن محمد بن منصور مدخلي، أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.
وقال مدخلي: في مثل هذا اليوم المجيد تحل علينا ذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين ونستلهم من خلال تفاصيله ملاحم الوفاء الخالد للوطن الغالي مع إشراقة نور رفرفت فوق عالي سماه راية المجد الشامخة، لتبقي ذكرى سنوية ممزوجة بعبق أصالة التاريخ وفخر منجزات الحاضر والمستقبل المشرق بإذن الله، نستلهم معاً من خلال اليوم الوطني تضحيات عظيمة لمؤسّس هذا الوطن الشامخ الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه-، ورجاله الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج المشرفة لحب الوطن بوفائهم وتضحياتهم الراسخة في جبين التاريخ.
وأضاف، لقد تمّ توحيد القلوب في وطننا الغالي الذي يسع الجميع من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت راية التوحيد الخفاقة ، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم ، وأعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجائه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى أربع وتسعين عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من العام نفسه الموافق 23 سبتمبر، 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية".
وتابع مدخلي، لقد شرف الله -سبحانه وتعالى- هذه البلاد بأن تكون أرضها المباركة مهبطاً للوحي، ومهداً للرسالة الإسلامية الخالدة، وقبلة للمسلمين، وميداناً للتقدم والمعارف والريادة بمختلف المجالات، فحق لكل مواطن ومواطنة الفخر والاعتزاز بمسيرة الإنجازات العظيمة -بعد عون الله وتوفيقه- وحق لكل مواطن ومواطنة الفخر والاعتزاز بقيادتهم الرشيدة التي اهتمت بتنمية الإنسان وبناء المكان، فمنذ أن وضع أُسس التنمية والبناء لحاضر الشعب ومستقبله الملك المؤسّس، وواصل أبناؤه البررة تحقيق الإنجازات المتواصلة دينياً وتشريعياً وعدلياً وأمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً وتعليمياً وصحياً وبيئياً وإنسانياً وتقنياً وتنموياً في السعودية العظمى، لتجسد مسيرة الخير والتنمية المستدامة والرؤية المتميزة التي تتواصل في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".
وقال، حق لنا ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغالية أن نعتز ونحن نشاهد ما تحقق ويتحقق من نمو وإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الدولة ، فالتحول الوطني ورؤية المملكة 2030 اهتما ببناء الإنسان وتنمية المكان، فها هي شواهد عيان التنمية المستدامة تتحقق في نموٍ مستمرٍ، وها هو الإنسان السعودي يتفوق بتميُّزٍ في كل الميادين، محققاً في مختلف العلوم والمعارف والابتكارات والمهارات الصدارة على مستوى دول العالم لأنه بإنجازاته يمثل وطنه العظيم المملكة العربية السعودية- أدام الله عزها.
وأضاف "مدخلي"، نفخر ونعتز بمليكنا وقائد مسيرتنا الذي أحب شعبه وبادله الشعب حباً وولاءً ووفاءً وعرفاناً، ونفخر ونعتز بسمو ولي العهد الأمين لدوره العظيم والحيوي في تحقيق منجزات رؤية المملكة 2030 بخطى تسابق الزمن، ونفخر ونعتز بجنودنا البواسل الذين سطروا ملاحم ستبقى في جبين التاريخ والأجيال القادمة رمزاً خالداً للتضحية والإخلاص للدين ثم المليك والوطن، يدافعون عن الوطن ويدحضون كل مَن تسوّل له نفسه التعدّي على أي شبرٍ من ثراه أو مقدّراته أو مقدّساته، ونفخر ونعتز برجال أمننا في الداخل، للأمن -بعد الله- حافظون، ونفخر بشعبٍ عظيمٍ مخلصٍ بقلبٍ واحدٍ -متلاحمٍ مع قيادته وإدراكهم المسؤولية الوطنية والطموح لتحقيق وطن المنجزات الخالدة ريادته بمختلف الميادين.
واختتم بقوله، إن حب الوطن قيمة عظيمة ورسالة وفاء ملهمة، حب الوطن يستلزم المساهمة الفاعلة بحفظه، والمشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص والحب لقيادته، واحترام مقدّراته والمحافظة على مكتسباته، والإحسان إلى كل ما يعزّز هويته، والإحساس بعظم الراية التي تحمل شعار التوحيد.
سائلا الله أن يحفظ على الوطن الغالي قيادته الرشيدة -أدام الله عزها- في أمن وأمان وتنمية ونماء وازدهار.