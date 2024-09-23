"مدخلي": ذكرى اليوم الوطني ممزوجة بعبق أصالة التاريخ وفخر منجزات الحاضر والمستقبل

وأضاف، لقد تمّ توحيد القلوب في وطننا الغالي الذي يسع الجميع من شمال المملكة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تحت راية التوحيد الخفاقة ، بميثاق دولة تفاخر بإنجازها المستمد من الشريعة الإسلامية جميع دول العالم ، وأعلن في ذلك اليوم أن الوطن بكافة أرجائه وطن المملكة العربية السعودية، وها هي شواهد ذكرى أربع وتسعين عاماً مضت على توحيد المملكة، عندما أصدر الملك المؤسّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- في 17 جمادى الأولى 1351هـ، مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من العام نفسه الموافق 23 سبتمبر، 1932 يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية".