الثلوج ودول الخليج.. واردة خلال الشتاء والمملكة لها النصيب الأكبر

وفي أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية، تحديدًا في سلطنة عُمان، شهدت هي الأخرى في عدة حالاتٍ سابقة تساقطًا لزخاتٍ كثيفة من الثلج على قمة جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، كان آخرها ما حدث بتاريخ 26 يناير من العام 2023م، عندما تأثرت السلطنة بمنخفضٍ جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، انخفضت معها درجات الحرارة على قمة جبل شمس الذي يبلغ ارتفاعه 3,028م عن سطح البحر لما دون الصفر المئوي، وتساقطت الثلوج بكثافة عالية، وتراكمت بشكل لافت.