الثلوج ودول الخليج.. واردة خلال الشتاء والمملكة لها النصيب الأكبر

لطالما اشتهرت دول الخليج بمُناخها الصحراوي الجاف، وحرارتها الشديدة التي تزيد على الـ50 درجة مئوية في بعض أيام السنة.
لكن ما قد يخفى على الكثير من الناس، وفق "طقس العرب"، أن العديدَ من دول الخليج سبق وتعرضت لتساقط الثلوج في فصل الشتاء، وبعض التساقطات الثلجية كانت كثيفة ومُتراكمة بشكلٍ لافت ومُشابه لما يحدث في بلاد الشام.
ويتركز تساقط الثلوج في دول الخليج على المرتفعات الجبلية العالية، عندما تتأثر المنطقة بمنخفضاتٍ جوية مصحوبة بكتلٍ هوائية شديدة البرودة.
ففي الإمارات تساقطت ثلوج غير مسبوقة في العام 2017م، وزادت التراكمات عن 15 سم.
فقد تأثرت العديد من دول الخليج العربي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، مطلع شهر فبراير من العام 2017 لحالة جوية ماطرة، وُصِفت الاستثنائية؛ حيث تأثرت بمنخفضٍ جوي عالي الفعالية، مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتساقطت الأمطار على نطاقٍ واسع، ترافقت بتساقطٍ كثيفٍ وغير مُعتاد للثلوج على قمة جبل جيس التابع لإمارة رأس الخيمة، وكانت الثلوج مُتراكمة بشكلٍ لافت زادت عن 15 سم في بعض الأجزاء.
وفي أقصى جنوب شبه الجزيرة العربية، تحديدًا في سلطنة عُمان، شهدت هي الأخرى في عدة حالاتٍ سابقة تساقطًا لزخاتٍ كثيفة من الثلج على قمة جبل شمس في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، كان آخرها ما حدث بتاريخ 26 يناير من العام 2023م، عندما تأثرت السلطنة بمنخفضٍ جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، انخفضت معها درجات الحرارة على قمة جبل شمس الذي يبلغ ارتفاعه 3,028م عن سطح البحر لما دون الصفر المئوي، وتساقطت الثلوج بكثافة عالية، وتراكمت بشكل لافت.
أما المملكة العربية العربية السعودية فتُعتبر أكثر دول الخليج العربي تعرضًا للثلوج وعلى مساحاتٍ واسعة، تشمل في بعض الأحيان أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وتبوك، وبشكلٍ نادرٍ الأجزاء الشمالية من منطقة حائل، وذلك كنتيجة لتأثر تلك المناطق بالمنخفضات القطبية والكتل الهوائية ذات البرودة الشديدة التي تنخفض معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي، وقد تقل عن ذلك في بعض الأحيان، وغالبًا ما تكون هذه الثلوج مُتراكمة تمامًا كما يحدث في بلاد الشام،
وتعتبر الثلوج في الكويت ظاهرة نادرة للغاية، لكنها حدثت في يناير 2016 عندما تساقطت الثلوج الخفيفة على منطقة السالمية، تسبب ذلك في دهشة السكان؛ حيث لم تكن هذه الظاهرة شائعة في الكويت
وتعتبر الثلوج في دول الخليج العربي بشكلٍ عام ليست حدثًا سنويًّا ومتكررًا، لكنها يمكن أن تحدث في بعض السنوات، خاصة في شمال السعودية، وبشكلٍ أقل الإمارات وعُمان تِبعًا للأنظمة الجوية السائدة ومدى تعمق المنخفضات الجوية ذات البرودة الشديدة في أجواء المنطقة.