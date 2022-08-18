"النيابة العامة" توجه باستكمال إجراءات الاستدلال الأولية في واقعة التعنيف بمحافظة حفر الباطن

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع كافة وقائع الإيذاء المنطوية على جريمة، وكل أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها بتجاوز الجاني ما له من ولاية أو سلطة أو مسؤولية شرعية أو قانونية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة طبقًا لنظام الحماية من الإيذاء والأنظمة ذات العلاقة.