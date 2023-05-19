إمام المسجد النبوي: أهل خشية الله هم المنتفعون بالإنذار لأنها حق لا رياء فيها

وأضاف أن المؤمن ينفق ماله ويتصدق وقلبه وَجِل أنه إلى ربه راجع، ويعمل بطاعة مولاه غير مستيقن من أدائها على مراد الله إخلاصًا واحتسابًا، فهو خائف من تقصيره في إتمام شروط قبول العمل الصالح، وإنه ليعمل بطاعة مولاه وهو يشهد منّته عليه إذ وفّقه لأدائها وهداه إليها، فليس له منه شيء ولا حول ولا قوة له إلا بربه، فهو بين رجاء المثوبة عليها بكرم الله سبحانه وبين خوفه من ردها بسوء عمله فلا يعجب بعمله ولا يأمن مكر الله به، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.