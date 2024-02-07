"شؤون الحرمين" تعقد ورشة لبحث الاستعدادات لرمضان في المسجد النبوي

وتناولت ورشة العمل، خدماتِ إفطار الصائمين في المسجد النبوي خلال شهر رمضان؛ حيث يُتوقع أن يصل عدد وجبات الإفطار التي سيتم توزيعها على الصائمين في المواقع المخصصة للإفطار في المسجد النبوي والساحات، أكثر من 8.5 ملايين وجبة على مدى أيام الشهر الفضيل، إضافة إلى أكثر من 45 مليون مستفيد من خدمات سقيا مياه زمزم التي تشمل توزيع 2.5 مليون عبوة مياه زمزم المعبأة المخصصة لسقيا المصلين في الحرمين الشريفين، وكذلك توزيع كاسات الشرب في 18 ألف حافظة مياه زمزم وفق برنامج زمني في أرجاء المسجد النبوي؛ فضلًا عن تهيئة 1205 نافورات مياه للسقيا موزعة في أرجاء الساحات الخارجية للمسجد.