"ابن حثلين" للملاك: أتمنى اغتنام الفرصة المجانية في ترقيم الإبل وتسجيلها

وأوضحت أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في: توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، ورصد أعداد وأنواع وأجناس الإبل، وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى تمكين مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، وأيضا تمكينها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.