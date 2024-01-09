"ابن حثلين" للملاك: أتمنى اغتنام الفرصة المجانية في ترقيم الإبل وتسجيلها

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رسالة لملاك الإبل بالتفاعل مع قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة والاستفادة من الخدمة المجانية في ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونياً.
وقال "ابن حثلين" في تغريدة له: "أتمنى من إخواني ملاك الإبل سرعة التفاعل مع الوزارة واغتنام الخدمة المجانية".
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن منح مُلّاك الإبل في المملكة، مهلة لمدة خمسة أشهر تنتهي في الأول من مايو المقبل؛ لترقيم وتسجيل إبلهم إلكترونيًا، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم مجانًا من خلال الدخول لمنصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط
ودعت الوزارة مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأوضحت أن ترقيم الإبل يعود بفوائد عديدة على ملاكها، تتمثل في: توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، ورصد أعداد وأنواع وأجناس الإبل، وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى تمكين مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة، وأيضا تمكينها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات.