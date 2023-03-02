الرياض تستضيف المنتدى الدولي للترفيه الأسبوع المقبل

تنتظر العاصمة الرياض، انطلاق المنتدى الدولي للترفيه، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA، والتي تضم أكثر من 6 آلاف عضو في صناعة الترفيه في أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك خلال الفترة من 7 – 8 مارس الحالي، في حدث كبير يعد الأبرز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.