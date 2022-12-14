أدباء: المرحلة الحالية تتطلب النظر للبيئة بصفتها بطلاً وليس عنصرًا هامشيًّا

وأكد أن الشعر البيئي هو الذي يجعل الإنسان يتماهى مع البيئة، وليس المتحكم فيها. لافتًا إلى أن الكثير من الدواوين في الشعر السعودي جاء فيها الماء جزءًا من العنوان، أو جاء الماء كشكل من أشكاله في عناوينها مثل البحر، أو الإشارة إليه بطريقة غير مباشرة، مثل ديوان عطش للشاعرة منى الغامدي. واصفًا الشعر السعودي بأنه شعر شبه مائي بشكل كبير، ولفت إلى أن هناك كتابًا متخصصًا عن شعرية الماء لدى شعراء جازان.