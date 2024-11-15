بعد المشاركة في جلسات حوارية.. "المربع الجديد" يختتم مشاركته في "سيتي سكيب"

وأضاف: "مشاركتنا في معرض سيتي سكيب تُعد مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة من خلال بناء وجهة حضرية مبنية على الاستدامة والطاقة المتجددة، وإيجاد وجهة حيوية متعددة الاستخدامات وبنية تحتية مثل الملاعب الرياضية وغيرها ، فيما تسعى المملكة إلى جعل الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، فإن المربع الجديد يتهيأ لأداء دور أساسي في تحقيق هذه الرؤية, وتنسجم هذه الوجهة مع الأهداف الطموحة للمملكة من خلال تفعيل الاستدامة والتقنية المتقدمة ومفاهيم المدن الذكية, ومن المتوقع أن يجذب المربع الجديد المستثمرين العالميين، الذين يتطلعون للمشاركة في سوق العقارات متسارعة النمو في المملكة.