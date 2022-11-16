"أنا الجابر" يتوّج بكأس الحفل الرابع في سباق فروسية حائل

نظم ميدان فروسية حائل حفل سباقاته الرابع على دعم نادي سباقات الخيل، وتكوّن حفل السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 1400 متر.
وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:
الأول للدرجة "لم تربح" حقّقته الفرس "عثرة" للمالك والمدرب بندر ممدوح العلي، بالخيال خالد الشرار.
والشوط الثاني مفتوح 2019م كسبته "شقراء حائل" لإسطبل الحمدانيات، بالمدرب خالد رشيد الهاملي، والخيال البراء المحيميدي.
وفاز بالشوط الثالث مفتوح الدرجات الجواد "شوكان" للمالك حمود محمد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال نايف العنزي.
وحقّق "ميهوت" المركز الأول في الشوط الرابع "من الدرجة الأولى حتى الثالثة" للمالك فهد زمل الشمري، والمدرب عيد حبيب الشمري، والخيال نمر الشراري.
وفي الشوط الخامس "الرئيسي" حقّقه الجواد "أنا الجابر" للمالك والمدرب محمد فهد البقعاوي، بالخيال نمر الشراري، وتوج بكأس السباق الرابع.
وفي نهاية الحفل سلّم مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الكأس والجوائز للفائزين.