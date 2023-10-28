ناتجة عن إعصار "تيج".. محلّل طقس يوضّح تفاصيلَ الحالات المطرية جنوب غرب المملكة

تشهد منطقةُ جازان وعسير وعدد من المدن والمحافظات المطلّة على البحر الأحمر جنوب وغرب المملكة، منذ الخميس الماضي؛ هطولَ أمطار متوسّطة إلى غزيرة، أدّت إلى جريان السيول والشعاب، وساهمت في انخفاض درجات الحرارة.
وأوضح الراصدُ الجوي علي مشهور، عضو "جمعية الطقس"؛ أنه عند نهاية إعصار "تيج" تتحرر الرطوبة المدارية وتتجه لأجواء منطقة جازان، ومن ثَمّ تتوسّع الحالات المطرية الاستوائية؛ حيث تتشبّع الأجواء بالرطوبة المدارية، وذلك تزامنًا مع وجود منخفض البحر الأحمر الحراري؛ حيث يساعد في تصعيد وتكاثف السحب الركامية الماطرة واتساعها لعدة أيام.
وكان إعصار "تيج" قد اجتاح بحرَ العرب وصولًا إلى محافظات من الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان، وصولًا إلى جنوب السعودية والبحر الأحمر.