ناتجة عن إعصار "تيج".. محلّل طقس يوضّح تفاصيلَ الحالات المطرية جنوب غرب المملكة

وأوضح الراصدُ الجوي علي مشهور، عضو "جمعية الطقس"؛ أنه عند نهاية إعصار "تيج" تتحرر الرطوبة المدارية وتتجه لأجواء منطقة جازان، ومن ثَمّ تتوسّع الحالات المطرية الاستوائية؛ حيث تتشبّع الأجواء بالرطوبة المدارية، وذلك تزامنًا مع وجود منخفض البحر الأحمر الحراري؛ حيث يساعد في تصعيد وتكاثف السحب الركامية الماطرة واتساعها لعدة أيام.