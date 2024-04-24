نجاح عملية استئصال ورم بالقولون الطحالي لستينية بمستشفى جازان العام

تَمَكن أطباء الجراحة العامة بمستشفى جازان العام بتجمع جازان الصحي، من استئصال ورم بالقولون الطحالي لمريضة تبلغ من العمر 60 عامًا.
وفي التفاصيل ذكر قائد الفريق الجراحي الدكتور عثمان إسكندر استشاري الجراحة العامة، أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ وكانت تعاني من استفراغ وآلام وانتفاخات في البطن منذ شهر.
وأضاف إسكندر أن الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة، وتَبين وجود ورم كبير الحجم بالقولون الطحالي أدى إلى انسداد بالأمعاء الغليظة وانتفاخ شديد بالقولون المستعرض.
وبيّن أن الفريق الطبي المكون من الدكتور خالد اليحياوي استشاري جراحة عامة، والدكتور كريم القرضاوي أخصائي جراحة عامة، والدكتور محمد ناصف استشاري تخدير؛ قرر إجراء عملية جراحية تم من خلالها استئصال الورم بالكامل بالمنظار الجراحي، وتوصيل الأجزاء المتبقية من القولون في زمن قياسي، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.