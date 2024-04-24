نجاح عملية استئصال ورم بالقولون الطحالي لستينية بمستشفى جازان العام

وبيّن أن الفريق الطبي المكون من الدكتور خالد اليحياوي استشاري جراحة عامة، والدكتور كريم القرضاوي أخصائي جراحة عامة، والدكتور محمد ناصف استشاري تخدير؛ قرر إجراء عملية جراحية تم من خلالها استئصال الورم بالكامل بالمنظار الجراحي، وتوصيل الأجزاء المتبقية من القولون في زمن قياسي، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.