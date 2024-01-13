ضبط مخالفين لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتفحيمه بمكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من (160) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.