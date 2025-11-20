العُلا تبهر العالم بإطلاق مهرجان الممالك القديمة 2025 في الحِجر

أبهرت محافظة العُلا العالم بإطلاق مهرجان الممالك القديمة 2025 في موقع الحِجر التاريخي، المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد حفل افتتاح مبهِر ليلة الخميس قدّم للجمهور تجربة غنية بالتاريخ والثقافة، ورسّخ مكانة العُلا كإحدى أهم الوجهات التراثية في العالم.
واستُقبل الزوار في بداية الحفل من قبل رواة العُلا، وهم سفراء القصص المحليون الذين نقلوا حكايات عن تاريخ المدينة ودورها المحوري على طريق البخور القديم. ويعكس حضورهم التزام العُلا بتقديم روايتها التاريخية من منظور المجتمع المحلي، المدعوم بخبرات متوارثة وتعاون وثيق مع علماء الآثار.
عقب ذلك، شارك الزوار في تجربة رمزية لإشعال البخور بحضور شخصيات نبطية، ضمن فعالية مستوحاة من تجربة "مساء الحِجر" الحائزة جوائز عالمية، التي تستحضر الطقوس القديمة التي ازدهرت على طريق البخور عبر العصور.
وشهدت سماء الحِجر عرضًا ضوئيًا مذهلًا بعنوان "قصص من السماء"، قدّمته مئات الطائرات المسيّرة عبر لوحات تحكي تاريخ المنطقة وتبرز مكانتها التراثية العالمية.
واختُتم برنامج الافتتاح بأولى حفلات "الحِجر على ضوء الشموع" لهذا الموسم، بمشاركة الموسيقار الياباني يوشيكي وعازف البوق اللبناني المرشح لجائزة جرامي إبراهيم معلوف، حيث أضاءت مئات الشموع جدران الآثار النبطية في أجواء موسيقية ساحرة جمعت بين الشرق والغرب.
وفي كلمته الترحيبية، قال الدكتور عبدالرحمن السحيباني، نائب الرئيس للثقافة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "تُعَد العُلا اليوم واحدةً من أكثر المناطق الأثرية ازدهارًا في العالم، ويزداد وضوح أهميتها التاريخية أكثر من أي وقت مضى، إذ تسلط الضوء على الإرث التاريخي الثري والمدهش لشمال غرب الجزيرة العربية."
وأضاف: "التراث بالنسبة لنا ليس مجرد إرث نحميه، بل هو جوهر نسعى لإحيائه والتفاعل معه واستعراضه أمام العالم. ومن خلال مهرجان شتاء طنطورة وفعالياتنا المستمرة، نلتزم بمشاركة هذا التاريخ الغني وجعله مصدر إلهام وإثراء للجميع، بفضل منظومة ثقافية مزدهرة تعمل على تمكين أهالي العُلا وتنمية المواهب الوطنية."
ويستمر المهرجان حتى 6 ديسمبر 2025 تحت شعار "رحلات عبر الزمن"، داعيًا الزوار لاكتشاف أكثر من 7,000 عام من التاريخ والحضارات المتعاقبة في واحة العُلا.
وتُختتم حفلات "الحِجر على ضوء الشموع" يوم 21 نوفمبر بحفل يحييه الفنان العالمي الحائز جائزة جرامي جون باتيست والفنانة اللبنانية ماريلين نعمان.
كما تتضمن فعاليات عطلة نهاية الأسبوع مجموعة من التجارب الثقافية والترفيهية، أبرزها: تجربة طريق البخور، عرض الطائرات المسيّرة "قصص من السماء"، مسار المشي بين معالم الحِجر الجيولوجية، جولة أطفال الحِجر، فعالية "أسرار النقوش القديمة" في جبل عِكمة، وتجربة "بيت الهروب" في البلدة القديمة، لتقدم رحلة استثنائية تجمع بين التاريخ والترفيه والتعليم.
ويشهد المهرجان أيضًا عودة تجربة "مساء الحِجر" ابتداءً من 26 نوفمبر، بفعاليات جديدة تعزز التجربة البصرية والتاريخية للزوار وتقدّم سردًا آسِرًا لتاريخ الممالك القديمة في العُلا.