"تجمع الشرقية" يفعل مسار الإسعاف الجوي وينقل أول حالة من الخفجي الى الجبيل

فعّل تجمع الشرقية الصحي مسار الإسعاف الجوي لنقل المرضى بين مستشفيات التجمع، وذلك بنقل أول حالة "عناية مركزة" لمواطن يبلغ من العمر 64 عاماً، كان يعاني من صدمة انتانية حادة وقصور بوظائف الكلى.
وتم نقل الحالة عن طريق طيران الهلال الأحمر السعودي من مهبط مستشفى الخفجي العام، إلى مستشفى الجبيل العام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط القاعدة البحرية العسكرية بالجبيل، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الجبيل العام فور وصولها، وتم استلام المريض من قبل طاقم مستشفى الجبيل العام.
يذكر أن إدارة الإحالات الطبية في تجمع الشرقية الصحي تعمل وبالترتيب مع إدارة الإخلاء الجوي في وزارة الصحة على تحسين تقديم الرعاية الصحية للمرضى باختصار مدة النقل وتجنب مخاطر النقل البري وخاصة للمرضى الذين حالتهم الصحية حرجة وبحاجة لنقل بأسرع ما يمكن لتقديم الرعاية الصحية المناسبة بالمكان والوقت المناسبين، وذلك سعياً من التجمع لضمان رحلة علاجية آمنة للمستفيد ورفع مستوى رضاه.