"تجمع الشرقية" يفعل مسار الإسعاف الجوي وينقل أول حالة من الخفجي الى الجبيل

وتم نقل الحالة عن طريق طيران الهلال الأحمر السعودي من مهبط مستشفى الخفجي العام، إلى مستشفى الجبيل العام، حيث تم هبوط الطائرة في مهبط القاعدة البحرية العسكرية بالجبيل، وتم نقل الحالة إلى مستشفى الجبيل العام فور وصولها، وتم استلام المريض من قبل طاقم مستشفى الجبيل العام.