"المرور": 4 إرشادات لتجنب مخاطر الطريق أثناء هطول الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عدة، منها: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وعوالق ترابية.