"القصيم" تشهد حراكاً اقتصادياً كبيراً بالتزامن مع كرنفال بريدة للتمور

وتـعد التمور، الأساس الذي يرتكز عليه الكرنفال، حيث كان لهذا القطاع النصيب الأكبر من الاهتمام الذي ركّز على التوسع في زراعة أصناف التمور عالية جودة والإنتاجية، وتشجيع المزارعين على زراعة أصناف، مثل: البرحي والخلاص والسكري والمجدول، إلى جانب تحسين أنظمة الري الحديثة؛ كالتنقيط والرش، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وإنشاء منشآت تخزين وتبريد وتجهيز التمور، إضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتطوير الصناعات المرتبطة بالتمور، مثل مصانع التعبئة والتغليف، وكذلك صناعة المنتجات المشتقة.