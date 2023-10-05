هيئة التراث تكشف عن دلالات معيشية وفنية بجبل عراف في حائل

ويقع جبل "عراف" في حوض بحيرة ضمن واحة جبة شمال مدينة حائل، وجنوبي صحراء النفود بالمملكة، وينتمي الموقع لفترة العصر الحجري الحديث؛ وذلك من خلال الدلائل والمعطيات الأثرية ونتائج التحاليل المخبرية والمقارنة التي حددت الفترة الزمنية للموقع وأهم مكوناته، والدور الذي أداه إبان تلك الفترة، وأبرز دلالاته الحضارية، كما يُعد الموقع مشهدًا طبيعيًّا فريدًا من العصر الحجري الحديث، ويحتوي على دلائل للتصنيع الحجري من تلك الحقبة، ويضم مأوىً صخريًّا وموقعًا مكشوفًا يحتوي على آثار استيطان ونشاط بشري موسمي منذ منتصف وأواخر عصر الهولوسين، وتشير نتائج التحاليل المخبرية للكربون المشع (C14) إلى أن ذروة الاستيطان البشري في الموقع كانت خلال الألف السادس وأوائل الألف الخامس قبل الميلاد.