تشكّل خطرًا على المارة.. "بيئة العاصمة المقدسة" تردم بئرًا يدوية مكشوفة بقرية الزيمة

من جهته أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو طريق غرفة العمليات "911"، ونظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني.