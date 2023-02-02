"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب كثيف مع شبه انعدام للرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.