"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: رياح وأتربة مثارة وضباب كثيف مع شبه انعدام للرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة على القيصومة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والبطحاء والشيبة والعبيلة والعديد وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والرين وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.