"آل عاتي": ولي العهد يحظى باحترام المجتمع الدولي وإعجابه.. ومستهدفات "رؤيته" أولويات عالمية

وقال "آل عاتي" إن السعودية قامت بدور قيادي ومؤثر خلال رئاستها لقمة العشرين 2020، حيث تستند الرئاسة الهندية في تحديثاتها لأولويات قمة نيودلهي إلى العديد من مخرجات سنة رئاسة المملكة، وتتابع تنفيذ مبادرات مجموعة العشرين التي أُطلقت في سنة رئاستها بشكل مستمر، بهدف التحقق من تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها وتعزيز الالتزام بها.