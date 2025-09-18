"التجارة": إصدار 4,200 ترخيص تخفيضات شملت 3.5 مليون منتج خلال موسم اليوم الوطني 95

أصدرت وزارة التجارة 4,218 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة لموسم اليوم الوطني السعودي 95 منذ بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية شهر سبتمبر 2025.
وشملت تراخيص التخفيضات أكثر من 3,5 مليون منتج من مختلف السلع والمنتجات، من أبرزها: المواد الغذائية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، العطورات، الهواتف الذكية، الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.
وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "باركود" الترخيص، والتحقق من سياسة الاستبدال والاسترجاع لدى المنشأة أو المتجر الإلكتروني، والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان وحفظ حقوق المستهلك.