"التجارة": إصدار 4,200 ترخيص تخفيضات شملت 3.5 مليون منتج خلال موسم اليوم الوطني 95

وحثت الوزارة المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "باركود" الترخيص، والتحقق من سياسة الاستبدال والاسترجاع لدى المنشأة أو المتجر الإلكتروني، والاحتفاظ بفواتير الشراء لضمان وحفظ حقوق المستهلك.