"أسواق التميمي" تعزز بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية

وأضاف: يأتي توجهنا اليوم نحو التجارة السريعة Q-commerce التي تعتبر الجيل الجديد من التجارة الإلكترونية، لنوفر لعملائنا تجربة تسوق لا مثيل لها من الراحة والسرعة والجودة، تتيح لهم طلب منتجاتنا النوعية من خلال منصتنا الرقمية ومنصات شركائنا، وتوصيلها لهم في وقت قياسي، مع خدمة عملاء متميزة على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، لمساعدة العملاء في حل أي مشكلات قد تواجههم.