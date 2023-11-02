"أسواق التميمي" تعزز بصمتها في عالم التجارة الإلكترونية

تسعى "أسواق التميمي" سلسلة المتاجر الكبرى الرائدة في المملكة، إلى تعزيز بصمتها في عالم التجارة الالكترونية، من خلال عقد شراكات مع منصات رقمية متخصصة في هذا المجال.
وستقوم الشركة بتوفير الدعم اللوجستي الكامل لنجاح هذا التوجه، من خلال افتتاحها مراكز كُبرى للتخزين والتوزيع خاصة بالتجارة الالكترونية (Fulfillment Center) في كلٍّ من الرياض، والشرقية، وجدة، تقوم بتغذية مستودعات الشركة التي تتوزع في مختلف مُدن المملكة بكافة منتجات "أسواق التميمي"، حتى يتسنى للعملاء طلبها من خلال المنصات الرقمية وتوصيلها لهم بوقت قياسي.
ويتيح هذا التوجه لعملاء أسواق التميمي إمكانية طلب احتياجات الأسرة والمستلزمات المنزلية ومنتجات الأطفال والتجميل والألعاب والالكترونيات وغيرها من المنتجات من خلال منصات التجارة الالكترونية الخاصة بأسواق التميمي وشركائها، وتوصيلها للعملاء في كافة مناطق ومدن المملكة بأسرع وقت.
تعليقًا على هذا التوجه، قال الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي، بوبي راجيندران: تسعى "أسواق التميمي" بشكل مستمر إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال ابتكار أفكار جديدة، وتطوير آليات العمل، وتوفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تلبي تطلعات عملائنا.
وأضاف: يأتي توجهنا اليوم نحو التجارة السريعة Q-commerce التي تعتبر الجيل الجديد من التجارة الإلكترونية، لنوفر لعملائنا تجربة تسوق لا مثيل لها من الراحة والسرعة والجودة، تتيح لهم طلب منتجاتنا النوعية من خلال منصتنا الرقمية ومنصات شركائنا، وتوصيلها لهم في وقت قياسي، مع خدمة عملاء متميزة على مدار 24 ساعة يوميًا، طوال أيام الأسبوع، لمساعدة العملاء في حل أي مشكلات قد تواجههم.
ولفت السيد راجيندران، إلى أن التعاون مع منصات التجارة الالكترونية يتوافق مع استراتيجية "أسواق التميمي" الرامية لخلق تجارب تسوق جديدة وغير تقليدية لعملائها تواكب رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
مُتطلعًا إلى نجاح هذه التجربة لتمكين أكبر عدد من عملائنا من تسوق منتجاتهم المفضلة بكل راحة في منازلهم والاستفادة من المميزات العديدة التي توفرها تلك المنصات، من خلال العروض الحصرية والسرعة القياسية في التوصيل.
وأوضح السيد "راجيندران" أن "أسواق التميمي" ستبدأ أعمال التجارة السريعة في العاصمة الرياض إحدى أكثر مدن المملكة حيويةً ونشاطًا اقتصاديًا في المنطقة، من خلال افتتاح مركز تجاري لوجستي يمتد على مساحة تبلغ نحو 2000 متر مُربع، يُغذي 30 مستودعًا حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى 30 مستودعًا آخر سيتم تغذيتها خلال العام المُقبل، حتى نتمكن من تغطية كافة أحياء الرياض.
كما نستهدف أيضًا خلال العام 2024م افتتاح مركز تجاري لوجستي في الشرقية يُغذي نحو 15 مستودعًا في الدمام والخُبر، إضافة إلى افتتاح مركز لوجستي في المنطقة الغربية يُغذي نحو 20 مستودعًا في مدينة جدة، حتى يتمكن عملائنا في أي مكان بالمملكة من استلام طلباتهم في غضون 20 دقيقة فقط.
وأضاف: استراتيجيتنا تعتمد على الاستثمار في التكنولوجيا، من خلال التركيز على توسيع نشاط التجارة الالكترونية إلى ما هو أبعد من خدمة Click & Collect التي توفر لعملائنا خدمة استلام منتجاتهم من الفروع في نفس اليوم، إضافة إلى خدمات التسليم السريع. ونعتقد أن الشراكة مع منصات التجارة الالكترونية وتطبيقات التوصيل السريع ستساهم بالتأكيد في توفير أفضل الخدمات لعملائنا في المملكة، وهذا الأمر يعتبر من أولويتنا القصوى.
وأكد السيد "راجيندران" التزام "أسواق التميمي" بتقديم أرقى المنتجات العضوية والطبيعية، الخالية من الغلوتين، والصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من العلامات التجارية المستوردة والمحلية، التي توفرها "أسواق التميمي" باستمرار لتلبية احتياجات عملائها المتنوعة.