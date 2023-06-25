"أمانة الطائف" تستنفر جهودها للعيد والصيف.. والمستهدف أكثر من مليون سائح هذا العام

استنفرت أمانة محافظة الطائف جهودها، وبدأت بتنفيذ خططها للمواقع السياحية في الطائف، التي ستشهد إقبالاً كثيفًا من المصطافين والزوار من مختلف مناطق ومحافظات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المواقع السياحية المراكز والمنتجعات السياحية، إضافة إلى الحدائق والمتنزهات العامة.
وتفصيلاً، يُتوقع أن يصل عدد الزوار لعروس المصائف "الطائف" أكثر من مليون سائح ومصطاف خلال هذا العام 1444هـ.
من جانبه، أوضح أمين محافظة الطائف، المهندس ناصر الرحيلي، أن الأمانة وضعت إمكانياتها لخدمة الأهالي والمصطافين عبر تنفيذ خطة العمل الصيفية، التي تشمل تعزيز جهود النظافة والإصحاح البيئي، والوقاية الصحية، واستمرار تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة، والبرنامج الرقابي للبناء والتعديات والأسواق والمراكز التجارية ومحال التموينات الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز على مدار الساعة.
ووجّه "الرحيلي" بتهيئة المواقع السياحية في الشفا والهدا والحوية والسيل والجنوب، ودعمها بعدد من الخدمات؛ للتسهيل على الزوار خلال الفترة المقبلة، ومواكبة كثافة الإقبال المتوقع من أهالي المحافظة والسائحين والزوار من مختلف مناطق السعودية في العيد والصيف.
وأنهت أمانة الطائف تجهيز أكثر من 150 حديقة عامة في المحافظة؛ لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك والصيف.
وأوضحت الأمانة أنها أكملت تهيئة عدد كبير من الحدائق داخل الأحياء؛ لتكون متنفسًا للسكان بعد أن أعادت تأهيلها ودعمها بالخدمات والمرافق، وزودتها بالمسطحات الخضراء والمشايات والطاولات والكراسي والجلسات العائلية الظليلة وألعاب الأطفال ودورات المياه العامة ومواقف السيارات؛ ما أسهم في تعزيز جهود الأمانة لتوفير متنفسات متكاملة المرافق، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء.
وهيأت الأمانة الاستراحات الجانبية والمسطحات الخضراء في مداخل الهدا والشفا وطريق الرياض والسيل والجنوب؛ إذ يمكن للعابرين الاستمتاع من خلالها.
وجهزت الأمانة المتنزهات البرية في جنوب الطائف وشمالها، وغيرها من المواقع البرية ذات الطبيعة الخلابة والطقس المعتدل.. وجرى تهذيب شجيرات الطلح، وإزالة المشوهات البصرية، وتعزيز جهود النظافة من خلال وضع حاويات للنفايات، وتوفير فِرق لنظافة هذه المتنزهات المفتوحة؛ بما يضمن قضاء الزوار وقتًا ممتعًا فيها، في ظل توقعات بإقبال كبير على هذه المواقع.