المديرة الاستراتيجية في مدل بيست ندى الهلابي: تنوع الموسيقى السعودية هو مرآة لثقافاتها المتعددة

وأضافت أن مدل بيست تولي اهتماماً كبيراً بكافة أنواع الموسيقى السعودية و خاصة تلك التي تدمج بين التقليدية والحديثة وترى أن نقلها إلى العالمية سيسهم بفاعلية في تسليط الضوء على التنوع الاجتماعي والثقافي والفكري في مختلف مناطق المملكة، والمساهمة في تقديم إبداعات أبناء المملكة للعالم. حيث أن الموسيقى السعودية لا تقتصر على الفنون الشعبية فقط، فقد تطورت الموسيقى في المملكة على امتداد عشرات السنين، وهو ما أنتج جيلاً مبدعاً من الموسيقيين والفنانين السعوديين الذين يقدمون الأغنية العربية بإبداع جعل لها جمهورها في كافة دول المنطقة، كما أن المملكة أنتجت جيلاً من الموسيقيين المختصين والخبراء بالموسيقى الغربية، ما يجعلها حاضنة لمواهب تمزج التراث مع الحاضر وتعكس التنوع الثقافي الكبير والممتد الذي تحتضنه السعودية.