ضمن خطط تعزيز انسيابية الحركة.. إنجاز 95% بمشروع جسر ونفق الملك خالد بسكاكا

وأشار أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إلى وصول نسبة الإنجاز إلى 95%، مضيفًا: أن المشروع عبارة عن إنشاء جسر في اتجاه طريق الملك خالد عند تقاطعه مع طريق الملك سلمان، وكذلك إنشاء نفق عند تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير عبدالرحمن السديري.