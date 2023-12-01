ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد على الفقيد كل من، الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.