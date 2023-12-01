ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.
وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد على الفقيد كل من، الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، و الأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، الأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأدى الصلاة مع سمو ولي العهد أبناء وأحفاد الفقيد، الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن نايف بن ممدوح عبدالعزيز، الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز.
كما أدى الصلاة مع سمو ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والعلماء وكبار المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.