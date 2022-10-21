بعدسة "سبق".. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة في افتتاح موسم الرياض

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، في افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة (فوق الخيال): "أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الترفيه، وموسم الرياض بشكل خاص، من اهتمام وتخطيط ودعم".