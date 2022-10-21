بعدسة "سبق".. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة في افتتاح موسم الرياض

شكَّلت الألعاب النارية اليوم في حفل افتتاح موسم الرياض حدثًا كبيرًا ومهمًّا، ضمن الفعاليات التي ينتظرها بشغف كبير زوَّار الموسم هذا العام.
كما تخلل افتتاح فعاليات موسم الرياض لوحات استعراضية جذابة لطائرات الدرونز، زيَّنت سماء الرياض بصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وعَلَم المملكة العربية السعودية.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، في افتتاح موسم الرياض في نسخته الثالثة (فوق الخيال): "أتقدم بخالص الشكر لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به قطاع الترفيه، وموسم الرياض بشكل خاص، من اهتمام وتخطيط ودعم".
ورصدت عدسة "سبق" لوحات فنية رائعة في سماء الرياض، خلال افتتاح النسخة الثالثة من موسم الرياض.