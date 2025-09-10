مناشدة عاجلة للعثور على الطالب إلياس الغامدي بمكة المكرمة

وأوضح والد المفقود في حديثه لـ"سبق" أن ابنه خرج من المنزل مرتديًا لباسًا رياضيًا مكونًا من "تي شيرت" أبيض وبنطال أسود، ولم يعد حتى الآن، مؤكدًا أن ابنه من الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية، ولا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية، ولله الحمد.