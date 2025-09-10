مناشدة عاجلة للعثور على الطالب إلياس الغامدي بمكة المكرمة

ناشد المواطن أحمد الغامدي، والد الشاب إلياس أحمد الغامدي، الجهات الأمنية والمواطنين، المساعدة في العثور على ابنه الذي فُقد منذ يوم السبت الماضي في مدينة مكة المكرمة.
وأوضح والد المفقود في حديثه لـ"سبق" أن ابنه خرج من المنزل مرتديًا لباسًا رياضيًا مكونًا من "تي شيرت" أبيض وبنطال أسود، ولم يعد حتى الآن، مؤكدًا أن ابنه من الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية، ولا يعاني من أي مشاكل صحية أو نفسية، ولله الحمد.
ودعا والد الشاب كل من يملك معلومات عن مكان وجوده إلى سرعة إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو التواصل مباشرة عبر الرقم: 0505773326.