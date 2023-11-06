وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإندونيسية التطورات في قطاع غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد بجدة.