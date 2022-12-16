إمام المسجد النبوي: التسبيح هو الذكر المحبوب إلى الرحمن وبه يرجح الميزان

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ خالد بن سليمان المهنا المسلمين بتقوى الله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}.
وبيّن أن الأجساد لا تحيا إلا بما تتغذى به من مأكل ومشرب فكذلك الأرواح لا حياة لها إلا بذكر الله ففي الحديث عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ"، موضحًا أن حياة الذاكر ربه هي الحياة الحقيقة؛ لأنها الباقية بعد موت النفوس.
وأضاف أن ذكر الله للقلب هو كالماء للزرع قال عز وجل: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ}.
وأردف: "من أجلّ الأذكار وأفضلها أجرًا التسبيح قال تعالى عن الملائكة: {وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، وإن كل شيء يسبح بحمده قال تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا}.
وأوضح أن التسبيح أفضل أذكار الساجدين قال جل من قائل: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إذا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ}.
وتابع: التسبيح هو الذكر المحبوب إلى الرحمن وبه يرجح الميزان ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" متفق عليه.
وأضاف إمام وخطيب المسجد النبوي: التسبيح هو الذكر الذي يرجح في فضله على جميع الأذكار عن جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وُزِنَتْ بما قلت منذ اليوم لَوَزَنَتْهُنَّ: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وَزِنَةَ عرشه ومِدَادَ كلماته".
وقال "المهنا": إن من فضل التسبيح أنه جعله ذكر أهل كرامته في الجنة ففي الحديث: "يَأْكُلُ أهْلُ الجَنَّةِ فيها ويَشْرَبُونَ، ولا يَتَغَوَّطُونَ ولا يَمْتَخِطُونَ ولا يَبُولونَ، ولَكِنْ طَعامُهُمْ ذلكَ جُشاءٌ كَرَشْحِ المِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والْحَمْدَ، كما تُلْهَمُونَ النَّفَسَ قالَ وفي حَديثِ حَجَّاجٍ طَعامُهُمْ ذلكَ. وفي رواية: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، بمِثْلِهِ غَيْرَ أنَّه قالَ: ويُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ والتَّكْبِيرَ كما تُلْهَمُونَ النَّفَسَ".
وأشار إلى أن التسبيح غذاء لأرواح المؤمنين في صبحهم ومسائهم قال تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ}؛ فهو الوسيلة لزيادة الأجر وتكفير السيئات وهو سبب لرضا العبد عن ربه وسكونه لشرعه وانقياده لأمره وانشراح الصدر وزوال الضيق.
وأوضح إمام وخطيب المسجد النبوي أن التسبيح مقرون بالحمد وكان أكثر تسبيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرونًا بالحمد قال تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا}.
وتابع أن منة من الله على العبد وهو ينشأ من أمرين معرفة العبد بفضل التسبيح وكبر أجره والتفكر في عظيم خلق الله وتدبيره ونعمه.
وشدد على أن كثرة الذكر لها ثمرات كثيرة فهي النجاة من عذاب الله ومعية العبد لربه قال جل من قائل: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ}، وفي الحديث القدسي عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: يَقُولُ اللهُ: "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً".