"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك وعسير وجازان والباحة والشمالية والشرقية والجوف).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث والشعيبة وبحرة وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الطائف والشفا ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة الجوف أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء والعويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطحية وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج والبدع وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.