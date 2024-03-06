"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الليث والشعيبة وبحرة وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس، فيما تشهد الطائف والشفا ضبابًا كثيفًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.