بتشجيع الابتكار ودعم برامجه.. المملكة تحلق في سماء المستقبل الأخضر

وتمتلك المملكة ميزات تنافسية مهمة على هذا الصعيد، فلديها ساعات سطوع شمسي طويلة خلال العام، ورياح مناسبة لتوليد الطاقة في عدة أماكن في البلاد، ومساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة، مما يجعلها منتجاً عالمياً للطاقة البديلة تصعب منافسته في أي مكانٍ آخر.