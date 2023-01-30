أمير الرياض يدشن مشروع "الحافلة الذكية" لتمكين كبار السن من التعامل مع "التقنيات"

واستمع أمير المنطقة إلى شرح من الرئيس التنفيذي لمجموعة STC عن المشروع الذي يهدف إلى توعية كبار السن بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدم أهم تطبيقات الهاتف المحمول، لمساعدتهم على الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال، ويساند المشروع الذي يمتد على مدار 3 سنوات كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددًا من محافظات المملكة.