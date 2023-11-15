جمعية "رحمة" تكشف عن شروط تبني الحيوانات وتدعو المجتمع إلى المساعدة في رعايتها

وحذر خبير سلوك الحيوان من أخذ المعلومات دون معرفة مصدرها، وقال "اليوتيوب مليء بمن نسميهم بالمفتين في عالم الببغاء دون علم أو معرفة، مؤكدًا في هذا الصدد خطأ معلومة متداولة بأن الفلفل الحار يساعد الببغاء على الكلام وبأن الثوم مادة مطهرة للطائر فهو من الأطعمة الممنوعة، داعيًا إلى أخذ المعلومات عن الطيور الناطقة من مصادرها الصحيحة كالمجلات العلمية والمواقع الرسمية والأشخاص ذوي المعرفة والخبرة العلمية.