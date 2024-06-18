حاكم عجمان وولي عهده ونائبه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.