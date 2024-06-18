حاكم عجمان وولي عهده ونائبه يهنئون خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

هنأ الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.
وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام، الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.
وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسات المعنية، والتي تكللت بالنجاح المتميز.
كما هنأ الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، في برقيتين مماثلتين خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.