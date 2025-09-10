مجلس الشورى.. ركيزة تشريعية تدعم تنمية المملكة وتمكين مواطنيها

يؤدي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية دورًا محوريًا في تطوير الأنظمة وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، ويسهم في صياغة تشريعات حديثة تدعم مسيرة التنمية الشاملة، وقد عززت جهوده مكانة المملكة بين الدول المتقدمة على المستويين التشريعي والتنظيمي، من خلال مواكبة التطورات العالمية، وتبني أنظمة حديثة تراعي مصالح الوطن والمواطن على حد سواء.