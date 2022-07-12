أمير نجران: مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية يُجسِّد اهتمامه بعمارة بيوت الله

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه وباسم أهالي ومسؤولي المنطقة، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-؛ بمناسبة تدشينه المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يشمل تطوير 30 مسجدًا تاريخيًّا في مناطق السعودية، في إطار ما يهدف إليه من إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا.