أمير نجران: مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية يُجسِّد اهتمامه بعمارة بيوت الله

أمير نجران: مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية يُجسِّد اهتمامه بعمارة بيوت الله
رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسمه وباسم أهالي ومسؤولي المنطقة، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-؛ بمناسبة تدشينه المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يشمل تطوير 30 مسجدًا تاريخيًّا في مناطق السعودية، في إطار ما يهدف إليه من إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا.
وأكد أن هذا المشروع يُجسِّد حرص ولاة أمر هذه البلاد -أعزهم الله- واهتمامهم بخدمة الدين الحنيف، وتكريس قِيَمه ومبادئه، وعمارة بيوت الله. مشيرًا سموه إلى ما يحمله المشروع العظيم من دلالات للعمق التاريخي والثقافي والحضاري للمملكة.
ودعا في ختام تصريحه المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمَين الشريفَين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في جهودهما، وأن يجعل أعمالهما في موازين حسناتهما، ويديمهما عزًّا وذخرًا للإسلام والمسلمين.