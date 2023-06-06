أمير تبوك: الاستثمار والتخصيص الرياضي يعكس مستهدفات رؤية 2030

وفي مستهلّ الجلسة نوّه أمير منطقة تبوك، بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية، مضيفاً أن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية، يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي.