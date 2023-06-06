أمير تبوك: الاستثمار والتخصيص الرياضي يعكس مستهدفات رؤية 2030

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي مستهلّ الجلسة نوّه أمير منطقة تبوك، بإطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية، مضيفاً أن إطلاق سمو ولي العهد لمشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية، يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي.
وبارك أمير المنطقة انتقال ملكية نادي الصقور الرياضي من وزارة الرياضة إلى شركة نيوم, يشكل جزءاً من استراتيجية نيوم لدعم قطاع الرياضة والتنمية الاجتماعية، من خلال توفير فرص استثمارية، وتنمية المواهب، وتطوّر الرياضات.
كما تناول أمير المنطقة في حديثه للمواطنين، العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.