الأكبر في المنطقة.. الرياض تستضيف مؤتمر الطب التجميلي الثالث بمشاركة 2000 خبير محلي وعالمي

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يومي الجمعة والسبت الموافق ١-٢ نوفمبر، مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي في نسخته الثالثة، بمشاركة متحدثين عالميين ومحليين متخصصين في مجال التجميل من أمريكا وأوروبا ودول خليجية عربية إضافة إلى المشاركين من السعودية.
ويشهد المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يقام في فندق فيرمونت الرياض ويحضره قرابة 2000 طبيب وطبيبة مختصين في طب وجراحة التجميل، جلسات علمية متخصصة عن حقن مادة الأكسوزوم وعوامل النمو، وهي من أحدث ما توصل إليه العلم في علاج أمراض الشعر والبشرة.
وأوضح الشريك المؤسس للمؤتمر ونائب الرئيس لهذا العام الدكتور محمد بن صالح الخويلد أن المؤتمر الذي يقام للسنة الثالثة يعتبر فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب، وأيضًا إبراز أحدث ما توصل إليه طب وجراحة التجميل في العالم".
وأضاف الدكتور الخويلد "أن المؤتمر بنسخته لهذا العام سيسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال".
وأكد الخويلد أن البرنامج العلمي المصاحب معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 23 ساعة تعليم طبي مستمر، ويستهدف المؤتمر أطباء التجميل والممارسين الصحيين في هذا المجال، بالإضافة إلى طلاب وطالبات الطب المهتمين بهذا التخصص.
وأشار إلى أنه تم تخصيص قسم خاص لجراحة النساء التجميلية، إضافة إلى مناقشة تعامل أطباء الجلدية والتجميل مع وسائل التواصل الاجتماعي في نقل خبراتهم وتجاربهم للمتابعين بطريقة مهنية.