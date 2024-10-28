الأكبر في المنطقة.. الرياض تستضيف مؤتمر الطب التجميلي الثالث بمشاركة 2000 خبير محلي وعالمي

وأضاف الدكتور الخويلد "أن المؤتمر بنسخته لهذا العام سيسبقه ورش عمل عن أحدث التقنيات والإجراءات التجميلية في العالم من خلال متحدثين من أمريكا، أوروبا، مصر، الإمارات بالإضافة إلى السعودية، حيث يستهدف تطوير وتنمية المعلومات في مجال الطب التجميلي لجميع المهتمين والممارسين الصحيين في هذا المجال".