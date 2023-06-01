هيئة التراث تستعدّ لإطلاق فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية "بَنان" الثلاثاء المقبل

كما ستشهد الفعالية الإعلان عن مبادرات واتفاقيات تتعلق بدعم قطاع الحرف اليدوية، وتوسيع الاستثمار فيه من خلال عددٍ من المشاريع والبرامج المحلية الدولية، إلى جانب عقدِ ثلاث ورش عملٍ بالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية وهي: المشغولات الخشبية، والمشغولات الفخارية، والمشغولات الجبسية.