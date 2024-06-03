"بيئة مكة" تحذر من مخالفة ضوابط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة جولاته الرقابية على نشاط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب "الأشياب والصهاريج"، والخاضع لنظام المياه ولوائحه.
وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة ضبطت أكثر من 90 مخالفة لنظام أحكام المياه ولائحته التنفيذية خلال شهر مايو، داعيًا في الوقت نفسه جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها.
وأكد أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات والتي تأتي انطلاقًا على سلامة إمداد منطقة مكة المكرمة بالمياه، وأن عدم الالتزام بشروط النشاط يعرض المخالف لعقوبات قد تصل إلى (200) ألف ريال.
يذكر أن "البيئة" دعت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط من خلال زيارة الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf .