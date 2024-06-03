"بيئة مكة" تحذر من مخالفة ضوابط استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب

يذكر أن "البيئة" دعت أصحاب الأشياب والصهاريج على الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة؛ وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط من خلال زيارة الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Documents/water/Conditions1.pdf .