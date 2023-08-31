إعلان "المرور" يضع "شركات التأمين" على المحك.. هل تخفض الأسعار أم في جعبتها مبرّرات أخرى؟

وقال: إنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق؛ منها تفعيل إلزامية التأمين؛ حيث لا زال حتى الآن عدد المركبات المؤمن حوالي 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين "12 شهرًا"، ورخصة السير "3 سنوات"؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية، كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا.