من صندوق الاستثمارات إلى أكبر مشاريع الرؤية.. سلسلة نجاحات "استثنائية" تؤهل "المديفر" لقيادة "نيوم"

"المديفر" حاصل على بكالوريوس هندسة تقنية المعلومات - تخصص البحث التشغيلي والهندسة الصناعية عام 1998 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ الأمر الذي منحه تولي مناصب تقنية وعقارية وإدارية، وحقق فيها سلسلة نجاحات لا تنتهي؛ فهو يشغل منذ عام 2018 منصب رئيس مجلس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، والمشرف على محفظة "المشاريع السعودية الكبرى"، التي تضم خمسة مشاريع، هي: "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" و"روشن" و"الدرعية"، كما أشرف على 50 استثمارًا بمحفظة استثمارات الصندوق في المشاريع العقارية والبنية التحتية السعودية، كما أنه عضو مجلس إدارة في كل من "شركة الخير كابيتال"، و"الهيئة العامة للطيران المدني".