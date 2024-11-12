من صندوق الاستثمارات إلى أكبر مشاريع الرؤية.. سلسلة نجاحات "استثنائية" تؤهل "المديفر" لقيادة "نيوم"

بسيرة ذاتية مليئة بالإنجازات والمناصب القيادية والإدارية المهمة، جاء تعيين المهندس أيمن المديفر رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا لشركة نيوم خلفًا للرئيس السابق نظمي النصر، الذي يعتبر أول من تولى هذا المنصب في عام 2018، منجزًا فيه مهامَّ محددة، تختص بالتأسيس، ووضع الأهداف والضوابط، فيما يستكمل "المديفر" مسيرة مرحلة جديدة من عمر الشركة، مع ضمان استمرارية العمل، وفق تطلعات رؤية "نيوم" وأهدافها الوطنية.
ويُعَدُّ المهندس أيمن المديفر إحدى أبرز الشخصيات في عالم الشركات والتكنولوجيا بالسعودية؛ إذ حقق نجاحًا ملحوظًا في مجالات متعددة، خاصة في مشاريع عملاقة، مثل "نيوم"؛ وساعد على ذلك تمتعه بفهم استراتيجي عميق لمشاريع نيوم ورؤيتها المستقبلية.
"المديفر" حاصل على بكالوريوس هندسة تقنية المعلومات - تخصص البحث التشغيلي والهندسة الصناعية عام 1998 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ الأمر الذي منحه تولي مناصب تقنية وعقارية وإدارية، وحقق فيها سلسلة نجاحات لا تنتهي؛ فهو يشغل منذ عام 2018 منصب رئيس مجلس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، والمشرف على محفظة "المشاريع السعودية الكبرى"، التي تضم خمسة مشاريع، هي: "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" و"روشن" و"الدرعية"، كما أشرف على 50 استثمارًا بمحفظة استثمارات الصندوق في المشاريع العقارية والبنية التحتية السعودية، كما أنه عضو مجلس إدارة في كل من "شركة الخير كابيتال"، و"الهيئة العامة للطيران المدني".
وشغل "المديفر" أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية "العقارية" بين عامَي 2019 و2022، والرئيس التنفيذي في "شركة شمول القابضة" بين 2017 و2018، و"شركة الأندلس العقارية" بين 2006 و2017، وكان مديرًا لقسم التراخيص والتفتيش في "هيئة السوق المالية السعودية" بين عامَي 2005 و2006.
وترك "المديفر" بصمته المهنية في صندوق التنمية الصناعي السعودي، الذي تولى فيه مناصب عدة، منها مستشار ائتماني بين عامَي 2003 و2005، ومحلل ائتماني أول بين 2000 و2003، ومحلل ائتماني بين 1999 و2000، ومحلل ائتماني مساعد بين 1998 و1999.
ويساعد أيمن المديفر في قيادة شركة "نيوم" فريق قيادي، يمتد عبر مختلف قطاعات وأقسام الشركة التي تُعَدُّ ركيزة أساسية في رؤية السعودية 2030، كما يقود مهمة تنفيذ جميع العمليات والمشاريع في الشركة، وفق المخطط الموضوع مسبقًا، بما في ذلك المرحلة التالية من محفظة مشاريع نيوم الضخمة، مثل "ذا لاين"، "أوكساجون"، "تروجينا"، "مقنا" وجزر نيوم.
وتسعى نيوم من خلال هذه المشاريع إلى تحقيق التناغم بين المعيشة والأعمال والطبيعة، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.