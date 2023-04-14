بعد قرار ولي العهد إطلاقها.. المناطق الاقتصادية الخاصة تُمثِّل تحوُّلاً استراتيجيًّا للاقتصاد

يُمثِّل قرار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، إطلاق أربع مدن اقتصادية خاصة تحوُّلاً استراتيجيًّا جديدًا في السياسات العامة للاقتصاد السعودي، لا يخرج عن مسيرة الإصلاحات التنظيمية التي بدأتها السعودية منذ سنوات، وشملت استحداث تشريعات وتغييرات نالت استحسان مراكز المال والأعمال العالمية.