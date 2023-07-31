جراحة عاجلة في "تخصصي الطائف" تنقذ مريضًا من كسر بالعمود الفقري

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في إجراء عملية تثبيت نوعية لمريض تعرض لحادث مروري مروع.
وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي: إن المريض وصل إلى قسم الطورائ وتم عمل الفحوصات والأشعة العاجلة التي أوضحت وجود كسر في الفقرة القطنية الثانية بعموده الفقري.
وأفاد "الثقفي" بأنه وعلى الفور قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي حيث تم تثبيت الفقرة بطريقة نوعية عن طريق التوغل الطفيف للأنسجة عبر ثقوب متعددة صغيرة يتم عن طريقها عملية التثبيت بواسطة مسامير وبراغي.
وقال "الثقفي": إن هذه الطريقة تعتبر مختلفة عن الطرق المعتادة في عمليات التثبيت التي تستوجب شقاً كبيراً في الجلد والعضلات، مما يستوجب المكوث في المستشفى لفترة أطول.
وأشار إلى أن العملية استغرقت أكثر من أربع ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وأضاف أن المريض استطاع النهوض بعدها بفترة وجيزة والسير على قدميه دون أي مضاعفات، وبعد يومين من المكوث بالمستشفى خرج المريض.
وذكر أنه تم إعداد الخطة العلاجية والعلاج التأهيلي والمتابعة لحالة المريض بالعيادات الخارجية، والتي أكدت تحسن حالته بشكل كبير ولله الحمد.