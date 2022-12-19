"اتحاد الغرف" يُنظم لقاءً لصندوق الاستثمارات مع القطاع الخاص السعودي

وسلّط اللقاء الضوء على مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي فيها، وكيفية استفادة القطاع منها؛ بما في ذلك آليات التأهيل والتقديم للمشاريع، فضلًا عن استعراض الدور المحوري للصندوق كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي في تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية وقيادة خطة التحول الوطني وتنويع الاقتصاد السعودي.