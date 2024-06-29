شاهد.. التقويم الدراسي العام المقبل بفصلَيْن دراسيَّيْن ويتضمَّن 10 إجازات

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة بدءًا من عام 46-1447، وتعميمه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات العموم ومجلس شؤون الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تضمنه من الإطار العام للتقويم الدراسي، والتقويم الدراسي التفصيلي، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والتعليم الفني، والمدارس الأهلية والعالمية، والمدارس السعودية في الخارج.