شاهد.. التقويم الدراسي العام المقبل بفصلَيْن دراسيَّيْن ويتضمَّن 10 إجازات

أقرت وزارة التعليم التقويم الدراسي التفصيلي للعام المقبل بفصلَيْن دراسيَّيْن للمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية المطبقة لنظام الفصلَيْن وللجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، متضمنًا 10 إجازات، هي: إجازة اليوم الوطني، و3 إجازات نهاية أسبوع مطولة، وإجازة منتصف العام الدراسي، وإجازتا الخريف والشتاء، وإجازة يوم التأسيس، وإجازتا عيد الفطر والأضحى المبارك.
وتفصيلاً، ووفق تعميم وزارة التعليم، يبدأ الفصل الدراسي الأول من العام الجديد الأحد 1446/ 02/ 14، الموافق 2024/ 08/ 18، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1446/ 07/ 02، الموافق 2025/ 01/ 2؛ إذ تستمر الدراسة للفصل الأول قرابة أربعة أشهر ونصف الشهر.
وفي المقابل، تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم الجمعة 1446/ 07/ 03، الموافق 2025/ 01/ 03، لمدة 9 أيام.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني الأحد 1446/ 07/ 12، الموافق 2025/ 01/ 12، ويستمر قرابة خمسة أشهر ونصف الشهر، فيما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب بنهاية دوام يوم الخميس 1447/ 01/ 01، الموافق 2025/ 06/ 26.
ويتمتع الطلاب بإجازة صيفية لمدة شهرين؛ إذ يبدأ العام الدراسي 1448/ 1447 يوم الأحد 1447/ 03/ 01 الموافق 2025/ 08/ 24.
وأكدت وزارة التعليم في تعميمها فيما يتعلق بإعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والأجنبية والمدارس السعودية في الخارج المحافظة على الحد الأدنى لعدد الأيام الدراسية (180 يومًا دراسيًّا) عند تطبيق نظام الفصلَيْن أو الفصول الدراسية الثلاثة؛ لعدم التأثير على العملية التعليمية وجودتها، ويحوز زيارتها على ذلك.
وسمحت باقتراح وتعديل وتغيير تاريخ بدء أو انتهاء العام الدراسي بمقدار لا يتجاوز أسبوعين عن التقويم الدراسي المعتمد بدءًا من العام الدراسي 2026/ 2025 حتى عام 2029/ 2028، على أن يرفع المقترح قبل بداية العام الدراسي بمدة لا تقل عن 6 أشهر للاعتماد.
ووفق تعميم الوزارة، وُضع تقويمان، واحد بثلاثة فصول لمدارس التعليم، والآخر بفصلَيْن للمدارس الأجنبية والعالمية والأهلية المطبقة لنظام الفصلَيْن وللجامعات والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.
ويتضح عدم وجود فوارق بين المدة الزمنية والإجازات والبداية والنهاية؛ وإذ إن نظام الفصول في التعليم العام ما هو إلا محطات تقييم لمستويات الطلاب التعليمية.
أما بالنسبة للتعليم العام فبحسب ما أُعلِنَ سيستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام الدراسي القادم، على أن يتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام القادم، دون الإخلال بالضوابط المعتمدة للإطار الزمني المعلَن.
وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت التقويم الدراسي للأعوام الخمسة القادمة بدءًا من عام 46-1447، وتعميمه لجميع قطاعات الوزارة وإدارات العموم ومجلس شؤون الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما تضمنه من الإطار العام للتقويم الدراسي، والتقويم الدراسي التفصيلي، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية، والتعليم الفني، والمدارس الأهلية والعالمية، والمدارس السعودية في الخارج.