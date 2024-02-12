محليات

عبر "نما".. "وقاء" يعلن إلزامية إصدار تصريح تنقّل الخيل المشاركة بكأس السعودية 2024

للتأكد من سلامتها وتقليل مخاطر انتقال الأمراض الوبائية وخضوعها للفحوصات البيطرية اللازمة
عبر "نما".. "وقاء" يعلن إلزامية إصدار تصريح تنقّل الخيل المشاركة بكأس السعودية 2024

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن إلزامية إصدار تصريح "مشاركة- إذن" تنقل الخيل المشاركة في الأنشطة والمنافسات، بكأس السعودية 2024م، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، عبر الدخول إلى منصة نما عبر الرابط: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=RLSVoP%2BsURp5DlOOjOG5dZF4gfku/zK%2B.

وأكد المركز أهمية الحصول على تصريح للخيل المشاركة؛ للتأكد من سلامتها، ولتقليل مخاطر انتقال الأمراض الوبائية، وخضوعها للفحوصات الطبية البيطرية اللازمة.

يُذكر أن مركز "وقاء" يُعنَى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وكذلك حماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
وقاء
كأس السعودية 2024

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org