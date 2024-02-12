عبر "نما".. "وقاء" يعلن إلزامية إصدار تصريح تنقّل الخيل المشاركة بكأس السعودية 2024

أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، عن إلزامية إصدار تصريح "مشاركة- إذن" تنقل الخيل المشاركة في الأنشطة والمنافسات، بكأس السعودية 2024م، خلال الفترة من 19 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبل، عبر الدخول إلى منصة نما عبر الرابط: https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=RLSVoP%2BsURp5DlOOjOG5dZF4gfku/zK%2B.