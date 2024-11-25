"سعود بن مشعل" يشهد حفل المساحة الجيولوجية بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها ويُدشِّن شعارها الجديد

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء اليوم الاثنين بجدة حفل هيئة المساحة الجيولوجية السعودية؛ بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من الأمراء.
ودشَّن نائب أمير منطقة مكة خلال الحفل شعار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الجديد، الذي يعكس الهوية الجيولوجية للهيئة، ويفصح عن جهودها المستمرة في مسح مناطق السعودية، وتعزيز الوعي الثقافي والبيئي. كما كرم أعضاء اللجنة المؤسسة للهيئة، ورعاة الحفل.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيس الهيئة، أن السعودية شهدت جهودًا وطنية حثيثة في مجال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، تكللت باكتشافات مهمة خلال ربع القرن الماضي، وكان لها أثر كبير على مختلف الأصعدة.
وقال: على صعيد قطاع التعدين أسهمت هذه الاكتشافات في دعم الاستثمار، وتطوير قطاع الثروة المعدنية، ولاسيما مع اكتشاف عدد من المعادن الأساسية، كالفوسفات والبوتاسيوم والذهب والفضة، إضافة إلى ركائز معدنية للمعادن الاستراتيجية، التي تكمن أهميتها في نمو القطاع، وظهور شركات وطنية كبيرة، كشركة معادن.
وأضاف: لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية؛ إذ ساهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة السعودية في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات "رواسي"، تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية. كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتمامًا كبيرًا لدرء مخاطر السيول، وإجراء العديد من الدراسات لتحديد المناطق المعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشاريع التنموية العملاقة.
وأشار إلى المبادرات التي نفَّذتها الهيئة، وتهدف إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، ومن أبرزها: تنفيذ مشاريع عملاقة للمسح الجيولوجي، غطت أكثر من 85% من أراضي السعودية، ما بين أعمال مسح جيوفيزيائي وجيوكيميائي، باستخدام تقنيات حديثة. وكذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي، ومبادرة بناء قاعدة المعلومات الوطنية لعلوم الأرض.
وقد ساهمت المبادرات في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية العام الجاري 2024.
ولفت إلى أن الهيئة أنجزت أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية.. كما اهتمت الهيئة منذ نشأتها بتنمية مواردها البشرية إيمانًا منها بأنهم أساس نجاحها؛ فبفضل جهودهم وتفانيهم، إلى جانب خبراتهم العلمية والعملية، حققت الهيئة إنجازات نوعية؛ حظيت بإشادة الجميع.