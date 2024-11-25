"سعود بن مشعل" يشهد حفل المساحة الجيولوجية بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها ويُدشِّن شعارها الجديد

وأضاف: لم تقتصر إنجازات الهيئة على الاكتشافات المعدنية فحسب، بل امتدت لتشمل مجال المخاطر الجيولوجية؛ إذ ساهمت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة السعودية في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات "رواسي"، تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية. كما تشرفت الهيئة بالإشراف على استمرارية وديمومة مياه زمزم المباركة، وتعقيمها، والمحافظة على استدامتها، وأولت اهتمامًا كبيرًا لدرء مخاطر السيول، وإجراء العديد من الدراسات لتحديد المناطق المعرَّضة للخطر، ودعم صنع القرار الحكومي بشأن إقامة المشاريع التنموية العملاقة.